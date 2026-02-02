Home ->

Napoli, il nuovo acquisto è arrivato a Villa Stuart: viste mediche in corso (VIDEO)

Alisson Santos a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club azzurro. Si tratta di Alisson Santos, ala offensiva acquistata dallo Sporting. Nelle prossime ore è atteso anche il comunicato ufficiale della società per annunciare questo nuovo arrivo.

Napoli, è arrivato Alisson Santos (VIDEO)

Alisson Santos è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare con il Napoli. Ad attenderlo, il dottor Canonico e i giornalisti delle varie testate.

Le condizioni dell’operazione dovrebbero essere quelle di un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto intorno ai 15. Si attende solo il comunicato ufficiale del Napoli per certificare quest’operazione, in attesa di possibili ulteriori colpi di scena che potrebbero portare anche ad altri acquisti.

Felice Leopoldo Luongo

