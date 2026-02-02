Infortunio Di Lorenzo, lo spavento non è finito: c’è un altro rischio da scongiurare

Il Napoli mantiene il fiato sospeso per Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio patito contro la Fiorentina. Il capitano azzurro ha tirato un sospiro di sollievo ieri in seguito alla notizia della mancata rottura del crociato e di un infortunio meno grave del previsto, ma oggi svolgerà un nuovo consulto a Roma. Secondo “Il Mattino“, resta ancora da capire un fattore decisivo per capire gli effettivi tempi di recupero: l’interessamento o meno dei legamenti.
Di Lorenzo, consulto a Villa Stuart oggi: il motivo
Secondo il quotidiano, i tempi di recupero del giocatore dovrebbero aggirarsi, se tutto andrà come previsto, fra i 45 e i 60 giorni. Resta da confermare il mancato interessamento ai legamenti del ginocchio, che verrà chiarito oggi con una visita specialistica a Villa Stuart.
Senz’altro, però, regna maggiore ottimismo in casa azzurra dopo lo spavento di sabato, che lasciava pensare ad uno scenario decisamente peggiore. Anche lo stesso Di Lorenzo si è mostrato più sereno nelle ultime ore e, secondo “Il Mattino“, avrebbe espresso una frase molto chiara ai suoi cari che gli hanno scritto in queste ore: “Voglio tornare quanto prima”. Il sogno, oltre ad un finale di stagione positivo con il Napoli, è anche quello del Mondiale con l’Italia.