ULTIM’ORA – Napoli, comunicato sulle condizioni di Di Lorenzo: i dettagli sull’infortunio

Arrivato il comunicato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Dopo ore di apprensione per le condizioni del capitano azzurro, si temeva la rottura del crociato viste le parole di Antonio Conte nel post partita di ieri sera, arrivano buone notizie: scongiurata l’ipotesi della rottura del legamento crociato.
Napoli, le condizioni di Di Lorenzo: i dettagli
Questa mattina il capitano azzurro ha svolto tutti gli esami del caso, si temeva il peggio viste le reazioni dei compagni e dello stesso Di Lorenzo, ma il comunicato del Napoli fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri e ad Antonio Conte, preoccupatissimo nel post gara di ieri sera.
Gli esami, svolti presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro: scampato il peggio per il capitano azzurro. Giovanni Di Lorenzo, ora, si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo.