Di Lorenzo abbandonda Villa Stuart: un dettaglio lascia ben sperare (VIDEO)

Giovanni Di Lorenzo ha abbandonato pochi minuti fa Villa Stuart, dove ha svolto un consulto utile a capire meglio i tempi di recupero a seguito dell’infortunio subito contro la Fiorentina. Le immagini non chiariscono ancora nulla in modo definitivo, ma l’espressione maggiormente serena del capitano, che non indossava alcun tutore, lasciano ben sperare.
Di Lorenzo abbandona Villa Stuart senza tutore (VIDEO)
Nelle immagini filmate dalla nostra redazione, si intravede un Di Lorenzo sicuramente più sereno. In più, il capitano azzurro non indossa alcun tutore rispetto a quanto si vedeva nelle immagini relative al suo ingresso nella clinica. Il calciatore (che comunque ha ancora camminato con l’ausilio delle stampelle) ha anche firmato per un autografo su maglia del Napoli per un giovane tifoso.
Visualizza questo post su Instagram
Anche gli ultimi timori rimasti, quindi, dovrebbero essere stati scacciati. Il capitano azzurro va verso uno stop non superiore ai due mesi, che gli consentirebbe di tornare prima della fine della stagione e, in caso di qualificazione, giocare anche il Mondiale con l’Italia.