Da Napoli a Modena, il giovane talento saluta la sua città: è la scelta giusta?

In una sessione di mercato molto agitata dall’inizio fino alle battute finali, il Napoli ha visto grandi cambiamenti in poche settimane. Dalla partenza di Noa Lang all’arrivo di Giovane, fino alla scelta su giovani nuovi innesti pronti a costituire il futuro del club. E a proposito di futuro, chi ha invece lasciato la maglia azzurra è Giuseppe Ambrosino, trasferitosi al Modena.

Ambrosino al Modena: l’azzurro saluta Napoli

Nel corso della sessione invernale, Giuseppe Ambrosino ha dovuto salutare il Napoli e aprirsi ad una nuova avventura in carriera. Il classe 2003, già nel giro della Nazionale Under 21, è uno dei prospetti più attesi in casa azzurra, tant’è che l’operazione che lo vede protagonista si è fatta, ma soltanto a titolo temporaneo.

La volontà del club partenopeo è infatti quella di concedergli maggiore spazio in un contesto allenante come quello gialloblù, realtà che in Serie B sta dicendo la sua nella lotta per i piazzamenti importanti della zona playoff. Tutti sperano di poterlo poi ritrovare a Napoli, con sulle spalle maggiore esperienza e minuti di gioco nelle gambe.

Ambrosino ringrazia Napoli e lancia una promessa: il suo pensiero affidato ai social

Tramite i propri account social ufficiali, Giuseppe Ambrosino ha voluto salutare il Napoli per l’occasione di aver vissuto un’esperienza così grandiosa, specie per chi come lui la sente propria. L’attaccante, nato a Procida, è molto legato ai colori azzurri: ciò si evince anche dal suo pensiero, espresso attraverso il post con cui ha detto arrivederci al proprio club:

“Non è stato semplice e banale prendere questa decisione. Napoli è la mia città e la mia squadra ma sono consapevole che se voglio dare il meglio di me ho bisogno di crescere come professionista e l’unico modo per farlo è andare via di casa e diventare grande. Modena rappresenta questo per me: un’occasione per mettermi di nuovo alla prova. Per poi essere in grado, in futuro, di indossare nuovamente la maglia del Napoli con lo stesso orgoglio ma con nuove consapevolezze e sicurezze ancora maggiori”.

Grande maturità nelle sue parole e nel suo pensiero: il futuro potrebbe rivederlo con la sua maglia del cuore addosso e in molti sperano di poter contare su un figlio di Napoli per i prossimi anni, insieme ai tanti altri giovanissimi che il club sta cercando di coltivare.