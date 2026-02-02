Da Beukema a Vergara, accuse pesanti per Conte: l’ex portiere non ci sta

Il calciomercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Nel frattempo, Ambrosino è stato ceduto al Modena fino a giugno. La squadra di Antonio Conte, però, dovrà mettersi questo periodo alle spalle per tornare a brillare sul campo. Le critiche, nel frattempo, non mancano.
L’ex portiere contro Conte: “Ha sparato su Beukema”
Intervenuto nella trasmissione ‘Il Bello del calcio’, Emiliano Viviano ha detto la sua sulla gestione da parte di alcuni giocatori da parte di Conte. L’ex portiere si è concentrato su Beukema e sulle parole di Conte dopo Napoli-Fiorentina:
“E’ come se prendi un fucile ed hai sparato a Beukema, tu fai giocare un terzino al posto suo, diciamo che nel post partita potevi dire qualcosa di diverso. Un anno fa avrebbe detto la stessa cosa su Neres e ora Vergara gioca perchè ci sono gli infortuni altrimenti sarebbe in prestito al Bari o al Cesena. Conte non gli faceva fare neanche le partitelle senza infortuni.”
Queste le parole dell’ex portiere, non molto generoso nei confronti dell’allenatore campione d’Italia.