Da Beukema a Vergara, accuse pesanti per Conte: l’ex portiere non ci sta

Accuse per Conte.

Il calciomercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Nel frattempo, Ambrosino è stato ceduto al Modena fino a giugno. La squadra di Antonio Conte, però, dovrà mettersi questo periodo alle spalle per tornare a brillare sul campo. Le critiche, nel frattempo, non mancano.

L’ex portiere contro Conte: “Ha sparato su Beukema”

Intervenuto nella trasmissione ‘Il Bello del calcio’, Emiliano Viviano ha detto la sua sulla gestione da parte di alcuni giocatori da parte di Conte. L’ex portiere si è concentrato su Beukema e sulle parole di Conte dopo Napoli-Fiorentina:

“E’ come se prendi un fucile ed hai sparato a Beukema, tu fai giocare un terzino al posto suo, diciamo che nel post partita potevi dire qualcosa di diverso. Un anno fa avrebbe detto la stessa cosa su Neres e ora Vergara gioca perchè ci sono gli infortuni altrimenti sarebbe in prestito al Bari o al Cesena. Conte non gli faceva fare neanche le partitelle senza infortuni.”

Queste le parole dell’ex portiere, non molto generoso nei confronti dell’allenatore campione d’Italia.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
