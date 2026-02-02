Da Beukema a Vergara, accuse pesanti per Conte: l’ex portiere non ci sta

Il calciomercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Nel frattempo, Ambrosino è stato ceduto al Modena fino a giugno. La squadra di Antonio Conte, però, dovrà mettersi questo periodo alle spalle per tornare a brillare sul campo. Le critiche, nel frattempo, non mancano.

Intervenuto nella trasmissione ‘Il Bello del calcio’, Emiliano Viviano ha detto la sua sulla gestione da parte di alcuni giocatori da parte di Conte. L’ex portiere si è concentrato su Beukema e sulle parole di Conte dopo Napoli-Fiorentina:

“E’ come se prendi un fucile ed hai sparato a Beukema, tu fai giocare un terzino al posto suo, diciamo che nel post partita potevi dire qualcosa di diverso. Un anno fa avrebbe detto la stessa cosa su Neres e ora Vergara gioca perchè ci sono gli infortuni altrimenti sarebbe in prestito al Bari o al Cesena. Conte non gli faceva fare neanche le partitelle senza infortuni.”