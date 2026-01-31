Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Vergara come un grande ex Napoli? Scatta il paragone in diretta: Meret si espone

di
Collage con Vergara che esulta dopo il gol in Napoli-Fiorentina e Meret a Dazn

Antonio Vergara è il grande protagonista in casa Napoli, grazie ai due gol segnati in una settimana. In diretta a Dazn hanno provato a paragonarlo ad un grande napoletano che ha fatto le fortune della maglia azzurra come Lorenzo Insigne e si è esposto su questo paragone anche Alex Meret, intervenuto in diretta ai microfoni dell’emittente.

Meret azzarda: “Vergara simile ad Insigne”

Nella sua intervista a Dazn, Meret risponde così in merito al paragone fra Vergara e Insigne;

“Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno queullo. è un ragazzo di Napoli, quindi si sa quando ci tiene. Siamo tutti contentissimi per lui, deve continuare così”.

Su Di Lorenzo: “Era un po’ triste, ma abbiamo speranza”

Il giocatore ha poi parlato anche delle sue condizioni fisiche e dell’umore dello spogliatoio:

“Sto bene, ho preso un colpo alla testa ricadendo da una parata. Ho avuto un po’ di giramenti di testa, ma tutto a posto. Siamo sicuramente dispiaciuti per l’infortunio del capitano. Speriamo non sia troppo grave, gli facciamo un grandissimo in bocca in lupo. Lo aspettiamo perché è troppo importante per noi. Di Lorenzo era un po’ triste e amareggiato. Non so di preciso, sicuramente le sensazioni non sono positive, ma c’è la speranza che non sia troppo grave“.

Riguardo invece al suo momento di forma dopo il rientro dall’infortunio, Meret risponde così:

“Sono contento della mia prestazione e della vittoria. Sono stato anche io fermo per parecchio tempo, ho dovuto giocare subito dopo essere rientrato, ma dobbiamo farci trovare pronti in questo periodo d’emergenza. Sono contento di come ho iniziato queste partire, l’obiettivo è continuare così per vincere le prossime”

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie