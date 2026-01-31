Vergara come un grande ex Napoli? Scatta il paragone in diretta: Meret si espone

Antonio Vergara è il grande protagonista in casa Napoli, grazie ai due gol segnati in una settimana. In diretta a Dazn hanno provato a paragonarlo ad un grande napoletano che ha fatto le fortune della maglia azzurra come Lorenzo Insigne e si è esposto su questo paragone anche Alex Meret, intervenuto in diretta ai microfoni dell’emittente.

Meret azzarda: “Vergara simile ad Insigne”

Nella sua intervista a Dazn, Meret risponde così in merito al paragone fra Vergara e Insigne;

“Sicuramente è un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno queullo. è un ragazzo di Napoli, quindi si sa quando ci tiene. Siamo tutti contentissimi per lui, deve continuare così”.

Su Di Lorenzo: “Era un po’ triste, ma abbiamo speranza”

Il giocatore ha poi parlato anche delle sue condizioni fisiche e dell’umore dello spogliatoio:

“Sto bene, ho preso un colpo alla testa ricadendo da una parata. Ho avuto un po’ di giramenti di testa, ma tutto a posto. Siamo sicuramente dispiaciuti per l’infortunio del capitano. Speriamo non sia troppo grave, gli facciamo un grandissimo in bocca in lupo. Lo aspettiamo perché è troppo importante per noi. Di Lorenzo era un po’ triste e amareggiato. Non so di preciso, sicuramente le sensazioni non sono positive, ma c’è la speranza che non sia troppo grave“.

Riguardo invece al suo momento di forma dopo il rientro dall’infortunio, Meret risponde così: