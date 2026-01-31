Home ->

Napoli, piove sul bagnato: il top esce in barella!

Brutte notizie per il Napoli. Il capitano Di Lorenzo ha subito un infortunio durante Napoli-Fiorentina, uscendo dolorante dal campo. Il capitano dei partenopei era stato fondamentale e insostituibile finora, e il suo infortunio crea ben più di un problema ad Antonio Conte.

Tegola Napoli, brutto infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella

Poco prima della mezz’ora, durante un’azione offensiva della Fiorentina, il capitano Di Lorenzo subisce una torsione non normale del ginocchio, cadendo subito a terra e richiedendo immediatamente il soccorso dello staff medico.

Ansia tra i compagni, subito intorno a lui. Il capitano non ha però mai dato la sensazione di poter riprendere, col direttore di gara che ha poco dopo richiamato la barella. Il calciatore del Napoli è uscito in barella tra gli applausi del Maradona, per poi lasciare lo stadio in ambulanza.

Seguiranno esami per comprendere l’entità dell’infortunio, ma sembra sfortunatamente qualcosa non di poco conto.

