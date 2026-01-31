Home ->

UFFICIALE – Napoli, svelate le date dei big match con Roma e Atalanta: quando si giocheranno

Mentre il club azzurro continua a lavorare senza sosta sul calciomercato, sono uscite le date e gli orari ufficiali delle giornate numero 25 e 26 della Serie A 2025/2026. Il Napoli, in questi due turni di campionato, avrà davanti due big match: prima contro la Roma di Gasperini, poi l’Atalanta di Palladino.

Napoli, ecco le date e gli orari ufficiali

La Lega Serie A ha appena reso noti gli orari e le date ufficiali delle giornate 25 e 26 di campionato. La squadra guidata da Antonio Conte, affronterà prima la Roma allo Stadio Maradona e poi sarà la volta dell’Atalanta di Raffaele Palladino in quel di Bergamo.

Di seguito le date e gli orari:

Napoli-Roma: domenica 15 febbraio alle ore 20.45

Atalanta-Napoli: domenica 22 febbraio alle ore 15.00

Due sfide delicatissime per i partenopei, che nel giro di due settimane si giocheranno una gran fetta di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sfideranno due dirette avversarie per la Champions League: inutile dire che sarà fondamentale non perdere punti preziosi nella corsa all’Europa che conta.

