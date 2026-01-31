Napoli, clamoroso attacco a Conte: “La peggiore di sempre”

Alle 18.00 il Napoli tornerà al Maradona per affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli. Una sfida da non sbagliare per i partenopei, ancora feriti dalla precoce eliminazione nella league phase di Champions League. Mercoledì, nonostante l’ottima prestazione con il Chelsea, i partenopei hanno chiuso una campagna europea a dir poco disastrosa, che conferma il poco feeling di Antonio Conte con l’Europa. Proprio in queste ore stanno facendo il giro del web le parole di Tancredi Palmeri: il suo attacco è durissimo.

Palmeri ci va giù pesante: “Quella del Napoli è stata la peggior compagna europea di sempre”

Durante il suo intervento a Sportitalia, il giornalista Palmeri è tornato sul percorso europeo del Napoli, terminato con un deludente trentesimo posto su trentasei squadre. A detta sua quella dei campioni d’Italia non è stata una semplice campagna europea da dimenticare, ma addirittura la peggiore di sempre per quanto riguarda il calcio italiano:

La Champions League del Napoli di Conte è la peggior campagna Europea di una squadra italiana nella storia del calcio.

Un commento senza dubbio molto duro, che suona più come un attacco frontale al Napoli e ad Antonio Conte. Ora starà ai partenopei rimboccarsi le maniche, per provare a dare una svolta ad una stagione che non sta decisamente prendendo una piega positiva. La prima occasione per ricominciare a carburare sarà proprio la sfida di oggi con la Fiorentina, probabilmente una delle poche squadre ancor più in difficoltà del Napoli.