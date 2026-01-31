Home ->

Napoli, clamoroso attacco a Conte: “La peggiore di sempre”

Conte in conferenza stampa

Alle 18.00 il Napoli tornerà al Maradona per affrontare la Fiorentina di Paolo Vanoli. Una sfida da non sbagliare per i partenopei, ancora feriti dalla precoce eliminazione nella league phase di Champions League. Mercoledì, nonostante l’ottima prestazione con il Chelsea, i partenopei hanno chiuso una campagna europea a dir poco disastrosa, che conferma il poco feeling di Antonio Conte con l’Europa. Proprio in queste ore stanno facendo il giro del web le parole di Tancredi Palmeri: il suo attacco è durissimo.

Palmeri ci va giù pesante: “Quella del Napoli è stata la peggior compagna europea di sempre”

Durante il suo intervento a Sportitalia, il giornalista Palmeri è tornato sul percorso europeo del Napoli, terminato con un deludente trentesimo posto su trentasei squadre. A detta sua quella dei campioni d’Italia non è stata una semplice campagna europea da dimenticare, ma addirittura la peggiore di sempre per quanto riguarda il calcio italiano:

La Champions League del Napoli di Conte è la peggior campagna Europea di una squadra italiana nella storia del calcio.

Vergara esulta dopo il gol in Champions
Vergara segna un gran gol contro il Chelsea ma non basta in Champions

Un commento senza dubbio molto duro, che suona più come un attacco frontale al Napoli e ad Antonio Conte. Ora starà ai partenopei rimboccarsi le maniche, per provare a dare una svolta ad una stagione che non sta decisamente prendendo una piega positiva. La prima occasione per ricominciare a carburare sarà proprio la sfida di oggi con la Fiorentina, probabilmente una delle poche squadre ancor più in difficoltà del Napoli.

Raffaele Cafagna

