Sorpresa Napoli: colpo inatteso dalla Serie A per sostituire Di Lorenzo

Immagine oscurata di Gabriele Zappa, nuovo obiettivo del Napoli

Il Napoli deve fare i conti con una serie interminabile di infortuni. Proprio oggi, nella gara vinta contro la Fiorentina, è arrivata l’ennesima mazzata, cioè il grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Un tale stop cambia, chiaramente, anche i piani sul calciomercato e lo conferma anche l’esperto Gianluca Di Marzio, il quale rilancia una pista a sorpresa per rimpiazzarlo: Gabriele Zappa del Cagliari.

Zappa per sostituire Di Lorenzo: la nuova idea

Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe sondando due piste per rimediare all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: oltre al “solito” Juanlu (già trattato a lungo in estate) ci sarebbe la pista che porta a Gabriele Zappa. Il terzino del Cagliari ha fornito 3 assist in questa stagione di Serie A e potrebbe essere sondato come possibile colpo in prestito.

Gabriele Zappa in campo con il Cagliari durante una partita di Serie A
Gabriele Zappa in campo con il Cagliari

Napoli, quanto cambiano i piani sul mercato

Di Marzio, allo stesso tempo, conferma però che l’acquisto di un terzino destro non precluderà quello di un attaccante. Per questo, potrebbe arrivare già nelle prossime ore Alisson Santos dallo Sporting, per cui l’accordo sembra davvero vicinissimo. Insieme a lui dovrebbe arrivare quindi anche un esterno destro, con Zappa che ha scalato posizioni ma non è l’unico nome in lista.

