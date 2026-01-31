Infortunio Di Lorenzo, due nomi per sostituirlo: Romano anticipa le mosse del Napoli

Il Napoli ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina, ma la partita porta anche una notizia fortemente negativa come il grave infortunio accorso a Giovanni Di Lorenzo. Con un video sul suo canale Youtube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha provato ad anticipare come cambieranno le mosse nel mercato di gennaio dopo questo stop: occhio ad un possibile inserimento per Norton-Cuffy o Holm.

In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano si esprime così sulle possibili evoluzioni nel mercato del Napoli dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo:

“La situazione è molto fresca, il Napoli si prenderà i suoi tempi. I giocatori che ha sondato negli ultimi giorni sono Juanlu, che però costa, mentre come situazioni in prestito aveva messo gli occhi su Holm e Norton-Cuffy. Adesso entrambi i giocatori sono impegnati in situazioni differenti, ma vedremo se il Napoli non possa affondare anche per una pedina a destra. L’Inter non ha ancora avallato per procedere per Norton-Cuffy perché il Genoa ha sempre chiesto l’obbligo di riscatto. Holm ha un discorso molto ben avviato con la Juventus, si aspetta la risposta di Joao Mario coinvolto nello scambio”.