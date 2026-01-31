Infortunio Di Lorenzo, due nomi per sostituirlo: Romano anticipa le mosse del Napoli

Il Napoli ha vinto per 2-1 contro la Fiorentina, ma la partita porta anche una notizia fortemente negativa come il grave infortunio accorso a Giovanni Di Lorenzo. Con un video sul suo canale Youtube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha provato ad anticipare come cambieranno le mosse nel mercato di gennaio dopo questo stop: occhio ad un possibile inserimento per Norton-Cuffy o Holm.
Napoli, occhi su Holm e Norton-Cuffy
In un video sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano si esprime così sulle possibili evoluzioni nel mercato del Napoli dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo:
“La situazione è molto fresca, il Napoli si prenderà i suoi tempi. I giocatori che ha sondato negli ultimi giorni sono Juanlu, che però costa, mentre come situazioni in prestito aveva messo gli occhi su Holm e Norton-Cuffy. Adesso entrambi i giocatori sono impegnati in situazioni differenti, ma vedremo se il Napoli non possa affondare anche per una pedina a destra. L’Inter non ha ancora avallato per procedere per Norton-Cuffy perché il Genoa ha sempre chiesto l’obbligo di riscatto. Holm ha un discorso molto ben avviato con la Juventus, si aspetta la risposta di Joao Mario coinvolto nello scambio”.
Arriva anche un attaccante: Alisson Santos molto vicino
Questo non è il solo colpo che il Napoli potrebbe chiudere nelle prossime ore perché il club procederà anche per l’acquisto di un attaccante:
“Il Napoli ora che è finita la partita può accelerare nel discorso Alisson Santos. L’operazione è praticamente impostata intorno ai 3-4 milioni di prestito e 15 per il diritto di riscatto. Il club ha aspettato Sulemana oggi, ma non c’è stato un via libera dell’Atalanta poiché Lookman è in partenza”