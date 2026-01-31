Napoli oltre la sfortuna: due notizie positive dopo la preoccupazione

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina al termine di una gara dove la sfortuna ha ancora una volta travolto gli azzurri sotto il punto di vista degli infortuni. Lo stop di Giovanni Di Lorenzo sembra infatti abbastanza serio: il giocatore è uscito dal campo in barella e visibilmente dolorante per un problema al ginocchio. L’unica notizia positiva di oggi è, quindi, solo la vittoria.

Il primo tempo: il gol di Vergara e l’ansia per Di Lorenzo

Il Napoli sblocca il match grazie al gol di Antonio Vergara all’undicesimo minuto, che si conferma un calciatore su cui gli azzurri potranno continuare a puntare per il resto della stagione. Alla mezz’ora della prima frazione, però, arriva il momento che ghiaccia tutto il Maradona: Di Lorenzo abbandona il campo per un infortunio che sembra abbastanza serio.

Il secondo tempo: Gutierrez si sblocca e arriva la vittoria

Nella ripresa, gli azzurri riescono a scrollarsi di dosso la tristezza per il loro compagno di squadra e trovano dopo poco il raddoppio con il primo gol in maglia azzurra di Miguel Gutierrez. Lo spagnolo gioca forse la sua miglior gara in maglia azzurra e, finalmente, inizia a mostrare delle potenzialità molto interessanti. Il gol di Solomon mette un po’ di incertezza sul risultato, ma alla fine è il Napoli ad uscirne vincente. Un successo importante per la classifica, al di là della sfortuna e della preoccupazione per gli infortuni.