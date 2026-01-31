Home ->

Napoli-Fiorentina, ecco le scelte ufficiali di Conte per il match del Maradona

Tutto pronto al Maradona per la sfida tra Napoli e Fiorentina. I partenopei cercheranno di ritornare alla vittoria migliorando la propria situazione in campionato e dimenticando l’eliminazione in Champions. Fiorentina che proverà a uscir fuori dalla zona retrocessione tentanto di non perdere. Di seguito l’11 titolare azzurro.

Napoli-Fiorentina, ecco l’undici di Antonio Conte

Tutto confermato rispetto alle previsioni. Viste le difficoltà e le poche scelte, c’erano pochissimi dubbi di formazione per il match odierno. Meret in porta, visto l’infortunio di Milinkovic-Savic, e centrocampo e attacco confermato. L’unico dubbio era sugli esterni, con la scelta di tener fuori Olivera e inserendo Spinazzola e Gutierrez. Di seguito la formazione ufficiale.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

