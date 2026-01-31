Napoli-Fiorentina, le probabili scelte di Conte: c’è una novità dell’ultim’ora!

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli di Antonio Conte. I partenopei ospiteranno la Fiorentina nel match di sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 18:00, per tentare di tornare alla vittoria che manca dal 17 gennaio contro il Sassuolo. Il tecnico ha ancora le scelte quasi obbligate, considerando le difficile situazione lato infortuni che prosegue da tempo. Sky Sport rivela però un cambio dell’ultim’ora, che riguarda la fascia: out Olivera, dentro Spinazzola a sinitra e Gutierrez a destra.
Napoli-Fiorentina, le ultime di Sky: Spinazzola e Gutierrez sulle fasce
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe sciolto tutti i dubbi e le riserve per la formazione titolare che scenderà in campo dalle ore 18:00 contro la Fiorentina. Tante conferme viste le numerose assenze, che porteranno a molte delle stesse scelte delle scorse partite.
Rispetto alle previsioni delle scorse ore, un cambiamento potrebbe arrivare dalla fascia, dove Olivera dovrebbe sedere in panchina, dando spazio a Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra. In attacco sempre Elmas e Vergara a supporto di Hojlund, mentre a centrocampo ancora Lobotka a fianco di McTominay. La probabile formazione.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.