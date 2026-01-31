Napoli-Fiorentina, Conte prima del match: “Rammarico e sfortuna” poi parla di Lukaku

Vincere per dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. Questo deve essere il monito del Napoli di Antonio Conte per la sfida delle 18:00 contro la Fiorentina. Dopo Buongiorno, proprio il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della partita ma anche delle scorse uscite poco entusiasmanti.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Fiorentina. Le sue parole.

Partita contro il Chelsea.

“Abbiamo valutato la gara, che secondo me è stata molto positiva. Non siamo stati premiati per lo sforzo prodotto e per quanto dimostrato. C’è rammarico e delusione per essere usciti “.

Sfortuna per le defezioni.

Lukaku.

“Ha avuto un brutto infortunio, sta accelerando e recuperando. Dobbiamo avere pazienza anche cercando di mettere delle amichevoli in settimana per fargli recuperare ritmo partita. Mi auguro recuperi al 100% lui e gli altri. Ora le partite sono di meno altrimenti sarebbe stato impossibile andare avanti“.