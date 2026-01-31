Napoli-Fiorentina, Conte prima del match: “Rammarico e sfortuna” poi parla di Lukaku

Vincere per dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. Questo deve essere il monito del Napoli di Antonio Conte per la sfida delle 18:00 contro la Fiorentina. Dopo Buongiorno, proprio il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della partita ma anche delle scorse uscite poco entusiasmanti.
Napoli-Fiorentina, Conte a DAZN: “Sfortunati finora. Lukaku? Sta recuperando”
Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Fiorentina. Le sue parole.
Partita contro il Chelsea.
“Abbiamo valutato la gara, che secondo me è stata molto positiva. Non siamo stati premiati per lo sforzo prodotto e per quanto dimostrato. C’è rammarico e delusione per essere usciti“.
Sfortuna per le defezioni.
“Sicuramente non siamo fortunati in questo periodo viste le defezioni, ma c’è sicuramente da trarre indicazioni per il futuro”.
Lukaku.
“Ha avuto un brutto infortunio, sta accelerando e recuperando. Dobbiamo avere pazienza anche cercando di mettere delle amichevoli in settimana per fargli recuperare ritmo partita. Mi auguro recuperi al 100% lui e gli altri. Ora le partite sono di meno altrimenti sarebbe stato impossibile andare avanti“.