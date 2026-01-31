Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Fiorentina, Conte prima del match: “Rammarico e sfortuna” poi parla di Lukaku

Vincere per dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. Questo deve essere il monito del Napoli di Antonio Conte per la sfida delle 18:00 contro la Fiorentina. Dopo Buongiorno, proprio il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della partita ma anche delle scorse uscite poco entusiasmanti.

Napoli-Fiorentina, Conte a DAZN: “Sfortunati finora. Lukaku? Sta recuperando”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Fiorentina. Le sue parole.

Partita contro il Chelsea.

“Abbiamo valutato la gara, che secondo me è stata molto positiva. Non siamo stati premiati per lo sforzo prodotto e per quanto dimostrato. C’è rammarico e delusione per essere usciti“.

Sfortuna per le defezioni.

“Sicuramente non siamo fortunati in questo periodo viste le defezioni, ma c’è sicuramente da trarre indicazioni per il futuro”.

Lukaku.

“Ha avuto un brutto infortunio, sta accelerando e recuperando. Dobbiamo avere pazienza anche cercando di mettere delle amichevoli in settimana per fargli recuperare ritmo partita. Mi auguro recuperi al 100% lui e gli altri. Ora le partite sono di meno altrimenti sarebbe stato impossibile andare avanti“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
