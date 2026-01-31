Napoli-Fiorentina, Buongiorno nel pre-partita: “Entusiasmo alto” poi parla della sulla stagione

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Fiorentina, il difensore Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare la situazione attuale del Napoli.

Le parole di Buongiorno

Tra poco vi sarà il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match della 23esima giornata di campionato. Il Napoli continua ad essere in emergenza numerica, soprattutto in difesa, dove è appena partito anche Marianucci e dove le prestazioni complessive non sono eccellenti. Tra tutti, il più criticato è sicuramente Buongiorno, lontano parente del giocatore visto nella passata stagione.

Ecco cosa ha detto il difensore ai microfoni di DAZN: