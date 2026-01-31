Home ->

Napoli-Fiorentina, Buongiorno nel pre-partita: “Entusiasmo alto” poi parla della sulla stagione

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Fiorentina, il difensore Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare la situazione attuale del Napoli.

Le parole di Buongiorno

Tra poco vi sarà il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match della 23esima giornata di campionato. Il Napoli continua ad essere in emergenza numerica, soprattutto in difesa, dove è appena partito anche Marianucci e dove le prestazioni complessive non sono eccellenti. Tra tutti, il più criticato è sicuramente Buongiorno, lontano parente del giocatore visto nella passata stagione.

Ecco cosa ha detto il difensore ai microfoni di DAZN:

“L’umore deve essere sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo: non dobbiamo farci abbattere, dobbiamo guardare avanti e pensare ad oggi e alle partite che vengono. Si può tutto. Come ho sempre fatto quando entro in campo cerco di dare il massimo, è normale che nella carriera ci siano stagioni con alti e bassi, l’importante è affrontarli a testa alta, continuare a lavorare e a migliorarsi”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
