Napoli-Fiorentina, Buongiorno nel pre-partita: “Entusiasmo alto” poi parla della sulla stagione

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Fiorentina, il difensore Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare la situazione attuale del Napoli.
Le parole di Buongiorno
Tra poco vi sarà il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match della 23esima giornata di campionato. Il Napoli continua ad essere in emergenza numerica, soprattutto in difesa, dove è appena partito anche Marianucci e dove le prestazioni complessive non sono eccellenti. Tra tutti, il più criticato è sicuramente Buongiorno, lontano parente del giocatore visto nella passata stagione.
Ecco cosa ha detto il difensore ai microfoni di DAZN:
“L’umore deve essere sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo: non dobbiamo farci abbattere, dobbiamo guardare avanti e pensare ad oggi e alle partite che vengono. Si può tutto. Come ho sempre fatto quando entro in campo cerco di dare il massimo, è normale che nella carriera ci siano stagioni con alti e bassi, l’importante è affrontarli a testa alta, continuare a lavorare e a migliorarsi”.