Napoli, la rosa si riduce ulteriormente: la conferma ufficiale

Il Napoli, già in ampia crisi numerica, perde ufficialmente un altro elemento della rosa. Infatti, Luca Marianucci è stato annunciato come nuovo giocatore del Torino e, dunque, non vestirà la maglia azzurra almeno sino al termine della stagione. Il trasferimento, infatti, è avvenuto in prestito secco. Ora, però, sono ancora meno le alternative arruolabili da parte di mister Conte, in attesa dei recuperi fisici della lunghissima lista di infortunati.

Marianucci passa al Torino: il comunicato

Il Torino ha annunciato l’arrivo di Luca Marianucci in prestito secco dal Napoli: il difensore italiano si trasferisce sino al termine della stagione alla ricerca di tempo di gioco e di fiducia, cose che gli sono mancate in questi 6 mesi con la maglia partenopea, malgrado il passaggio alla difesa a 3. I granata, alla fine, hanno avuto la meglio sulla Cremonese.

Ecco il comunicato ufficiale del club piemontese:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisto dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci. […] Il Torino Football Club accoglie Luca Marianucci con un caloroso benvenuto: buon lavoro. Sempre Forza Toro!”

Il bilancio di Marianucci al Napoli

Arrivato in estate dall’Empoli per una cifra interessante e con ampie aspettative su di lui, l’avventura di Marianucci al Napoli non è praticamente mai iniziata. Mister Conte non lo ha mai tenuto in considerazione, concedendogli solo 118′ tra tutte le competizioni, spalmati in due sole presenze in campionato. La prima, da titolare contro il Milan, ha segnato negativamente il suo percorso: un grave errore che ha pesato sul risultato, ma anche un assist realizzato contro il Verona nella rimonta da subentrato.