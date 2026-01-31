Napoli ancora da Scudetto? Che mentalità di Vergara: messaggio stupendo

Al termine della partita fra Napoli e Fiorentina, hanno parlato ai microfoni Dazn gli autori dei due gol azzurri del match, Antonio Vergara e Miguel Gutierrez. Le loro parole danno carica e speranza in un periodo così complicato per la squadra, con infortuni a non finire.

Vergara emozionato: le sue parole

Vergara ha inanzitutto risposto in merito alle sue condizioni dopo la botta alla testa nel finale:

“Ho preso una botta in faccia e mi è iniziata a girare la testa, ma ora sto meglio. Non mi aspettavo due gol consecutivi, è emozionante. Il mister mi sta chiedendo una mano, penso che lo sto facendo”.

Il talento azzurro risponde poi con delle parole molto chiare sulle possibilità Scudetto del club:

“Noi pensiamo di giocare partita dopo partita. Aspettiamo che lassù sbaglino qualcosa e noi siamo pronti ad approfittarne”.

Gutierrez e la dedica speciale per il suo gol

Gutierrez si dice contento per il suo primo gol in azzurro e compie una dedica speciale per esso: