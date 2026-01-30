Mercato Napoli, alla fine si chiude con un prestito! I dettagli dell’affare

Sono ore importanti in casa Napoli sul fronte mercato. Nel pomeriggio dovrebbe infatti andare in scena una call con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, ala sinistra brasiliana che può prendere il posto di Noa Lang. Giovanni Manna è però al lavoro su più tavoli e nella giornata di oggi potrebbe chiudere anche un’altra operazione: la cessione di Giuseppe Ambrosino.

Napoli, Ambrosino ad un passo dal Modena

Giovanni Manna è al lavoro anche sul fronte mercato in uscita e in queste ore potrebbe chiudere la cessione di Giuseppe Ambrosino. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe 2003 sarebbe ad un passo dal trasferimento al Modena.

L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito secco.