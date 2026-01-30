Napoli, l’affare può decollare! Chiamata prevista nel pomeriggio, c’è l’annuncio di Pedullà

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. L’uscita dalla Champions League non ha infatti mutato i piani del club, che ha comunque intenzione di mettere a disposizione di Antonio Conte qualche altro rinforzo. Il reparto attenzionato continua ad essere quello offensivo e il nome da tenere sott’occhio nelle prossime ore è quello di Alisson Santos, ala sinistra dello Sporting Lisbona.

Napoli, lo Sporting Lisbona apre al trasferimento di Alisson Santos

Prende quota il nome di Alisson Santos. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, lo Sporting Lisbona avrebbe aperto alla cessione del brasiliano in questi ultimi giorni di mercato.

Nel pomeriggio prevista una call tra il Napoli ed il club portoghese per provare a trovare l’accordo. L’operazione dovrebbe essere impostata con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.