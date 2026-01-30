Il Napoli ha trovato l’accordo, il giocatore è in partenza: c’è l’annuncio di Fabrizio Romano

Il Napoli ha definito un’operazione in uscita in queste ultime ore di calciomercato. Il club ha trovato l’intesa per la cessione in prestito di Luca Marianucci, che lascerà temporaneamente la squadra per trovare maggiore continuità. Una scelta probabilmente condivisa tra società e allenatore, pensata per permettere al ragazzo di accumulare minuti in una piazza meno ambiziosa di quella partenopea.

Mercato Napoli, accordo con il Torino per la cessione di Marianucci

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, Luca Marianucci a breve sarà un nuovo calciatore del Torino. I granata hanno superato la concorrenza di Sassuolo e Cremonese, chiudendo per il prestito secco del difensore di proprietà del Napoli.

Il club piemontese si farà carico dell’intero ingaggio del calciatore, che in stagione ha trovato pochissimo spazio sotto la guida di mister Antonio Conte, collezionando appena due presenze. Ora l’occasione giusta per rilanciarsi e trovare continuità in Serie A.

Marianucci a Torino per emergere

Al tecnico Marco Baroni, dunque, il compito di rilanciare Luca Marianucci. Il difensore classe 2004, che gioca con continuità nella Nazionale under 21, andrà ad arricchire il reparto arretrato del Toro. Con questa mossa, il Napoli libera un altro slot, pronto per essere riempito con un nuovo innesto.