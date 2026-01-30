Mercato Napoli: Di Marzio rivela i dettagli e le cifre per Alisson! Le novità

Continua il pressing del Napoli per Alisson Santos. L’esterno brasiliano è il profilo individuato dal club per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte e la trattativa con lo Sporting Lisbona è proseguita nella giornata di oggi. Con il calciatore c’è già una base d’accordo per un contratto fino al 2031 e nelle prossime ore si proverà ad arrivare alla chiusura dell’affare.

Napoli-Alisson Santos, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto: le cifre

Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, i dialoghi tra il club azzurro e lo Sporting Lisbona sono proseguiti nella giornata odierna.

Le parti stanno impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15.