Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli: Di Marzio rivela i dettagli e le cifre per Alisson! Le novità

di
Alisson Santos, attaccante dello Sporting Lisbona, nel corso del match contro il Marsiglia

Continua il pressing del Napoli per Alisson Santos. L’esterno brasiliano è il profilo individuato dal club per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte e la trattativa con lo Sporting Lisbona è proseguita nella giornata di oggi. Con il calciatore c’è già una base d’accordo per un contratto fino al 2031 e nelle prossime ore si proverà ad arrivare alla chiusura dell’affare.

Napoli-Alisson Santos, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto: le cifre

Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, i dialoghi tra il club azzurro e lo Sporting Lisbona sono proseguiti nella giornata odierna.

Le parti stanno impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie