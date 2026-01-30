Giovane: “Maradona? Col Chelsea impressionante!”, poi le parole sull’arrivo al Napoli!

Dopo una prima parte di stagione di grande livello con la maglia del Verona, Giovane è stato acquistato dal Napoli in questa finestra di mercato. Il club azzurro verserà nelle casse dei veneti una cifra intorno ai 20 milioni di euro complessivi, con il brasiliano che ha firmato un contratto fino 2030 con ingaggio da 1,2 milioni di euro a salire. Il nuovo attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

Giovane già pazzo del Napoli: “Un sogno essere qui. Il gruppo? Ha grande motivazione”

Giovane, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC.

UN SOGNO VESTIRE LA MAGLIA DEL NAPOLI: “Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino ed ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra. Sono state ore veloci e molto emozionanti: è cambiato tutto in poco tempo, ma sono molto felice. Giocare con la maglia del Napoli è un sogno. Qui voglio migliorare ed aiutare la squadra”.

LE SUE CARATTERIRICHE: “Sono un calciatore molto veloce, non ho le caratteristiche specifiche di un brasiliano, ma ho un buon tiro. Mi piace fare molti gol”.

IL GRUPPO CHE HA TROVATO AL SUO ARRIVO: “Il gruppo ha una grande motivazione. Quando sono arrivato qui ho subito capito che è un ottimo gruppo, composto da grandissimi giocatori. È ovvio che c’è la delusione per le ultime due sconfitte, ma nel calcio non c’è tempo per questo: domani è una grande partita per noi, vogliamo vincere”.

LO STADIO MARADONA: “Ho visto l’atmosfera contro il Chelsea ed è stato impressionante. Quando ho giocato con il Verona al Maradona era diverso ovviamente dalla Champions League. Mi piace molto questa atmosfera, il tifo è bellissimo qui”.