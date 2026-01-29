Vergara da brividi sul gol al Chelsea: “Coronato il sogno di ogni napoletano”, poi sull’eliminazione

Antonio Vergara, classe 2003, ha vissuto una serata da sogno contro il Chelsea, segnando la sua prima rete in Champions League con il Napoli. Un gol che rappresenta la realizzazione di un sogno per ogni napoletano: segnare nello stadio della propria città. Ma nonostante la gioia personale, l’emozione è offuscata dalla delusione per la mancata qualificazione, con il giovane calciatore che riflette sulla prestazione della squadra e sui punti persi nelle gare precedenti.

La gioia del gol e il sogno di un napoletano

Per Vergara, segnare nella sua città con la maglia del Napoli in Champions League è un traguardo da sogno. Il giovane attaccante ha descritto il momento del gol come una giocata di strada, una mossa che prova spesso in allenamento, ma che stavolta ha funzionato. La sua esultanza è stata sincera, ma la gioia si è presto trasformata in amarezza:

“Segnare in Champions nello stadio della propria città è il sogno di qualsiasi napoletano, ma sono deluso: scambierei il mio gol con la qualificazione” – ha affermato a SkySport.

Il rammarico per le partite precedenti

Nonostante il gol, la delusione per non aver ottenuto i punti necessari nelle partite precedenti è ancora viva nella mente di Vergara e dei suoi compagni. Il Napoli ha affrontato il Chelsea in una situazione di emergenza, ma la prestazione è stata comunque apprezzata.

“Abbiamo fatto bene, potevamo vincerla sicuramente perché ce la siamo giocata pur sapendo che fosse difficile. C’è amarezza di non aver fatto punti nelle scorse uscite” – ha sottolineato ai microfoni.

Il rammarico per le occasioni perse nelle fasi iniziali del torneo rende ancora più doloroso l’addio alla qualificazione, ma la prestazione del giovane attaccante resta un punto positivo in una stagione difficile.

Un futuro promettente per Vergara

Antonio Vergara, seppur alle prime uscite stagionali, sta già mostrando grandi qualità. La sua crescita nelle ultime settimane non è passata inosservata, con prestazioni che stanno conquistando il cuore dei tifosi partenopei.

Sebbene la Champions sia sfumata, il giovane calciatore continua a crescere e a lavorare per il bene della squadra, portando con sé una mentalità orientata al gruppo, come dimostrato dalle sue parole.