Scudetto, Benitez si sbilancia: l’ex Napoli ne è sicuro

Il sogno europeo del Napoli è svanito con largo anticipo. Gli azzurri, eliminati nella nuova League Phase della vecchia Coppa dei Campioni, hanno ancora due obiettivi stagionali. La squadra di Antonio Conte ha già vinto la Supercoppa, ma può conquistare altri due trofei. Lo scudetto, ovviamente, e la Coppa Italia. Difendere il tricolore non sarà facile, ma Rafa Benitez è fiducioso.

Napoli ancora in corsa per lo scudetto: Benitez ci crede

Allenatore del Napoli dal 2013 al 2015, nonché campione d’Europa con il Liverpool nel 2005, Benitez ha lasciato un ottimo ricordo sulla panchina azzurra. Il suo affetto per la città non è cambiato e le sue parole dopo Panathinaikos-Bologna lo dimostrano:

“Scudetto? Mi piacerebbe lo vincesse il Napoli, ma l’Inter è forte. Champions? Credo che il Napoli abbia fatto un bel percorso lo scorso anno ma non è facile restare a quei livelli per tanto tempo. La squadra è forte e può lottare ancora in campionato ma la Champions League è diversa e appena commetti qualche errore lo paghi.”

Scudetto e Coppa Italia, Conte ci prova: il finale di stagione sarà accesso

Il Napoli dovrà fare i conti con gli infortuni ancora per qualche settimana. Poi, con i primi rientri, si spera che il finale di stagione possa essere più sereno. Gli azzurri avranno una sola partita a settimana fino a maggio, con qualche impegno infrasettimanale per la Coppa Italia. Prima, però, bisognerà battere il Como nei quarti di finale. Nel frattempo, però, Conte spera di riavere tutti a disposizione.