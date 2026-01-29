Napoli, il dato sugli infortuni è clamoroso: tifosi su tutte le furie

Il Napoli è fuori dalla Champions League e, forse, dalla lotta scudetto. Il campionato è ancora lungo, ma l’Inter non ha intenzione di fermarsi. I nerazzurri hanno accumulato nove punti di vantaggio, difficili da recuperare data la situazione legata agli infortuni. Il dato emerso negli ultimi giorni ha dell’incredibile.

Record di infortuni in casa Napoli

I tifosi del Napoli stanno perdendo la pazienza. La squadra di Antonio Conte sta accumulando diverse delusioni sul campo, ma il fattore atletico non può essere ignorato. Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, solo quattro giocatori non hanno subito infortuni in questa stagione: Di Lorenzo, Lang, Lucca e Marianucci.

Il club partenopeo ha subito 33 infortuni da inizio stagione, di cui 24 a livello muscolare. Sei giocatori, inoltre, hanno subito una o più recidive. Nessun’altra squadra del campionato italiano ha avuto così tanti calciatori fuori.