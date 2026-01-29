Napoli, ultimatum per un azzurro: ora l’affare rischia di saltare!

La Cremonese ha dato un ultimatum al Napoli per Luca Marianucci: i grigiorossi aspettano il via libera per il prestito fino a sabato, altrimenti si orienteranno su altre soluzioni per il difensore centrale. La situazione dipende dalla rosa corta del Napoli, che non ha ancora deciso se concedere il prestito al giovane difensore, che sarebbe desideroso di giocare con maggiore continuità sotto la guida di Davide Nicola.

L’ultimatum della Cremonese al Napoli

La Cremonese sta attendendo con ansia il via libera da parte del Napoli per Luca Marianucci, il giovane difensore centrale che ha bisogno di maggiore spazio per proseguire il suo sviluppo.

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, la Cremonese ha fissato un ultimatum: se non riceverà una risposta dal Napoli entro sabato, si rivolgerà altrove per trovare una soluzione per la difesa. La situazione degli infortuni in casa Napoli, che ha ridotto il numero di giocatori disponibili, ha rallentato la decisione finale sul futuro di Marianucci.

Marianucci vuole il prestito per giocare con maggiore continuità

Luca Marianucci, dopo aver trovato poco spazio con il Napoli nei primi mesi della stagione, ha manifestato il desiderio di andare in prestito alla Cremonese. Il difensore centrale vuole mettersi alla prova con maggiore continuità, e il club di Davide Nicola gli potrebbe garantire l’opportunità di giocare di più.

La Cremonese rappresenta una buona opportunità per Marianucci, che desidera crescere come calciatore e acquisire esperienza nella seconda parte della stagione.

Le difficoltà del Napoli e il futuro di Marianucci

Il Napoli si trova in una situazione complicata a causa degli infortuni, e questo ha reso più difficile prendere una decisione sul futuro di Marianucci. Con una rosa ridotta, il club partenopeo potrebbe non voler rinunciare a un altro giocatore in questa fase critica della stagione.

Tuttavia, l’opportunità di far giocare Marianucci più regolarmente alla Cremonese potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, con il giovane difensore che avrebbe la possibilità di mettersi in evidenza e migliorare il suo percorso professionale.