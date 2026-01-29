Napoli – Sulemana, si infiamma la trattativa con l’Atalanta: accadrà oggi!

Il Napoli sembra avere le idee chiare per il colpo sulla fascia. L’ultimo nome spuntato fuori, come raccontato da Alfredo Pedullà, è Kamaldeen Sulemana, calciatore dell’Atalanta. Il classe 2002 sembra essere la pista più calda – al momento – e anche la più percorribile. Stando alle ultime indiscrezioni, oggi ci sarà una svolta nella trattativa.

Contatti tra Napoli e Atalanta: call per trovare l’accordo!

Secondo quanto annunciato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Rai News 24, oggi ci sarà una call tra il Napoli e l’Atalanta per discutere del calciatore. Gli azzurri spingeranno fortemente per trovare un accordo quanto prima: il ghanese è una priorità.

Da capire la formula del trasferimento: la Dea potrebbe aprire ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 23-24 milioni di euro, secondo Pedullà.