Infortunio Anguissa, brutte notizie sul rientro: cresce l’ipotesi di un sostituto dal mercato

Le notizie sul recupero di Zambo Anguissa non sono affatto rassicuranti. Secondo le ultime indiscrezioni, i problemi alla schiena del centrocampista del Napoli si stanno rivelando più gravi del previsto. Il calciatore, infatti, potrebbe dover saltare ancora delle partite, lasciando un vuoto in mezzo al campo. Di fronte a questa situazione, la società potrebbe intervenire sul mercato, alla ricerca di un sostituto dell’ultimo minuto. La priorità sembra essere quella di trovare un mediano da mettere a disposizione per completare il reparto.

I problemi alla schiena di Anguissa

La situazione di Zambo Anguissa sta preoccupando non poco il Napoli. L’infortunio alla schiena, che inizialmente sembrava meno grave, si è rivelato più serio di quanto fosse stato previsto. I medici della società partenopea stanno monitorando costantemente le sue condizioni, ma la certezza di un rapido ritorno in campo appare sempre più lontana. Secondo Il Mattino, questo scenario porterebbe il club a riflettere su eventuali rinforzi, con il mercato ancora aperto.

La ricerca di un sostituto last minute

Considerando che il ritorno di Anguissa potrebbe slittare oltre le previsioni, il Napoli sta valutando un possibile intervento sul mercato per rimediare a questa situazione. Inizialmente, si pensava di non investire in un altro centrocampista, ma con il rientro del camerunese ora più incerto, la necessità di un sostituto sta diventando una priorità. Il direttore sportivo Giovanni Manna, in queste ore, sta cercando di valutare le migliori opzioni per un mediano che possa garantire supporto in mezzo al campo, anche in vista degli impegni imminenti.

Cosa filtra sul sostituto

La situazione di Anguissa costringe il Napoli a fare delle riflessioni sul mercato. Nonostante le difficoltà, la società sta valutando tutte le possibilità per rinforzare il centrocampo, anche a costo di un acquisto last minute. La speranza resta quella di poter rivedere Anguissa in campo presto, ma nel frattempo gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. La priorità sarà quella di completare la squadra con un mediano che possa dare equilibrio e solidità al reparto.