Mercato Napoli, un altro giocatore è in partenza: trattativa in corso

Dopo aver ceduto Noa Lang e Lorenzo Lucca all’estero, in prestito con diritto di riscatto, il Napoli prepara un’altra cessione in attacco. Il club partenopeo ha acquistato Giovane dal Verona, ma punta anche Sulemana e aspetta che l’Atalanta dia il via libera. Nel frattempo, il Modena insiste per Ambrosino e Manna riflette sull’offerta degli emiliani.

Ambrosino verso il Modena: ora si può chiudere

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giuseppe Ambrosino sarebbe finito nel mirino del Modena. La squadra di Andrea Sottil continua a lottar per un posto ai playoff e cerca energie fresche per raggiungere l’obiettivo. Il 22enne del Napoli si è fatto le ossa con Antonio Conte ed è pronto a cercare spazio altrove.

L’ex attaccante del Frosinone è tenuto d’occhio da diversi club di Serie B dopo l’esperienza nella massima serie con gli azzurri. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche Lo Spezia, ma al momento è il Modena ad essere in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Il tempo stinge, ma la trattativa va avanti e ogni ora potrebbe essere decisiva per la stretta di mano.