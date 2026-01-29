Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, un altro giocatore è in partenza: trattativa in corso

di
Manna pensa alla cessione.

Dopo aver ceduto Noa Lang e Lorenzo Lucca all’estero, in prestito con diritto di riscatto, il Napoli prepara un’altra cessione in attacco. Il club partenopeo ha acquistato Giovane dal Verona, ma punta anche Sulemana e aspetta che l’Atalanta dia il via libera. Nel frattempo, il Modena insiste per Ambrosino e Manna riflette sull’offerta degli emiliani.

Ambrosino verso il Modena: ora si può chiudere

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giuseppe Ambrosino sarebbe finito nel mirino del Modena. La squadra di Andrea Sottil continua a lottar per un posto ai playoff e cerca energie fresche per raggiungere l’obiettivo. Il 22enne del Napoli si è fatto le ossa con Antonio Conte ed è pronto a cercare spazio altrove.

Modena su Ambrosino.
Il Napoli pensa alla cessione di Ambrosino in Serie B.

L’ex attaccante del Frosinone è tenuto d’occhio da diversi club di Serie B dopo l’esperienza nella massima serie con gli azzurri. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche Lo Spezia, ma al momento è il Modena ad essere in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Il tempo stinge, ma la trattativa va avanti e ogni ora potrebbe essere decisiva per la stretta di mano.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie