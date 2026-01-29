Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

L’Atalanta riflette sul futuro di Lookman: che intreccio con il Napoli

di
Intreccio di mercato con Lookman.

Il Napoli ha messo nel mirino Kamaldeen Sulemana, l’esterno ghanese dell’Atalanta, diventato una priorità assoluta per Conte e la dirigenza azzurra in questi ultime ore di mercato. Tutto è legato, però, alla possibile partenza di Ademola Lookman, con diversi club turchi pronti a inserirsi.

Napoli, Sulemana in pole sulla fascia

L’interesse del Napoli per Sulemana è esploso nelle ultime giornate, con contatti diretti avviati con l’Atalanta per capire la fattibilità dell’operazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e Roma, i due club interessati, puntano sul prestito con diritto di riscatto.

La poca continuità del ragazzo potrebbe facilitarne la cessione, e gli azzurri al momento sembrano essere favoriti sui giallorossi. Sarà fondamentale, però, accelerare le tempistiche: il mercato chiuderà a breve, e serve maggior concretezza per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni.

Sulemana dell'Atalanta esulta dopo il gol alla Roma
Sulemana dell’Atalanta esulta dopo il gol alla Roma

Il legame con il futuro di Lookman

La sorpresa è che, secondo Di Marzio, il destino di Sulemana appare intrecciato a quello di Ademola Lookman: se il nigeriano dovesse decidere di trasferirsi, con il Fenerbahce che ha rilanciato un’offerta pesante, l’Atalanta avrebbe più difficoltà a lasciar andare l’esterno ghanese.

Il Napoli segue con attenzione questa dinamica, pronto a chiudere la trattativa in fretta se si creassero le condizioni ideali. Tra le varie opzioni nominate negli ultimi giorni, però, quella legata al ventiduenne resta la più calda e reale di tutte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie