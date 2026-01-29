L’Atalanta riflette sul futuro di Lookman: che intreccio con il Napoli

Il Napoli ha messo nel mirino Kamaldeen Sulemana, l’esterno ghanese dell’Atalanta, diventato una priorità assoluta per Conte e la dirigenza azzurra in questi ultime ore di mercato. Tutto è legato, però, alla possibile partenza di Ademola Lookman, con diversi club turchi pronti a inserirsi.

Napoli, Sulemana in pole sulla fascia

L’interesse del Napoli per Sulemana è esploso nelle ultime giornate, con contatti diretti avviati con l’Atalanta per capire la fattibilità dell’operazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e Roma, i due club interessati, puntano sul prestito con diritto di riscatto.

La poca continuità del ragazzo potrebbe facilitarne la cessione, e gli azzurri al momento sembrano essere favoriti sui giallorossi. Sarà fondamentale, però, accelerare le tempistiche: il mercato chiuderà a breve, e serve maggior concretezza per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni.

Il legame con il futuro di Lookman

La sorpresa è che, secondo Di Marzio, il destino di Sulemana appare intrecciato a quello di Ademola Lookman: se il nigeriano dovesse decidere di trasferirsi, con il Fenerbahce che ha rilanciato un’offerta pesante, l’Atalanta avrebbe più difficoltà a lasciar andare l’esterno ghanese.

Il Napoli segue con attenzione questa dinamica, pronto a chiudere la trattativa in fretta se si creassero le condizioni ideali. Tra le varie opzioni nominate negli ultimi giorni, però, quella legata al ventiduenne resta la più calda e reale di tutte.