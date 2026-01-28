Napoli, piovono conferme sull’esterno: contatti continui!

Il Napoli continua a lavorare lato esterno d’attacco, con molti nomi sul taccuino di Giovanni Manna. Con il mercato a saldo zero, gli azzurri sono alle prese nel rinforzare la rosa di Antonio Conte, anche per via dei numerosi infortuni che stanno condizionato la stagione. Ora, il nome saltato fuori in questi giorni, si riscalda sempre di più.

Napoli-Terrier, contatti continui: si prova a chiudere!

Stando a quanto appreso da TMW, il Napoli è in contatto continuo con il Bayer Leverkusen per cercare un accordo per Martin Terrier, esterno offensivo di 28 anni. L’obiettivo dei prossimi giorni è di chiudere la trattativa, in modo tale da permettere a Conte di colmare il vuoto lasciato da Noa Lang.

Per il calciatore, in questa stagione, 11 presenze con 3 gol, per un minutaggio di 463 minuti. Poco spazio trovato, dunque, che porta il francese nelle idee del Napoli.