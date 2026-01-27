Coppa Italia, decisa l’avversaria del Napoli: cliente scomodo!

Questa sera è andato in scena l’ultimo Ottavo di Finale di Coppa Italia. La sfida ha messo davanti Fiorentina e Como, con gli ospiti che hanno vinto in rimonta e, dunque, sono attesi al Diego Armando Maradona. Una notizia non molto positiva per i partenopei, visto il potenziale della formazione di Cesc Fabregas.

Coppa Italia, sarà Napoli-Como il Quarto di Finale

Il Como ha vinto per 1-3 la sfida del Franchi, a dimostrazione delle idee vincenti del tecnico spagnolo. La formazione lombarda – dal loro ritorno in Serie A – ha sempre messo in grande difficoltà il Napoli e, sicuramente, proverà a farlo anche questa volta.

La posta in palio è altissima: al Maradona, il 10 febbraio, ci si giocherà il passaggio in semifinale. Con la cima del campionato lontana – ora nove punti – Antonio Conte non vorrà di certo rinunciare ad un trofeo ambizioso.