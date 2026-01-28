Napoli, dopo Conte si espongono anche gli Ultras: durissima risposta a Spalletti!

Per il Napoli è in arrivo una serata europea che dirà tanto del futuro di questa stagione, ma le discussioni fuori dal rettangolo verde non si arrestano. La polemica più accesa degli ultimi giorni ha indubbiamente riguardato le parole di Luciano Spalletti, ex tecnico degli azzurri e oggi allenatore della Juventus, che dopo la gara proprio contro i partenopei si è rivolto alla squadra indicandoli come “ex campioni d’Italia” in un passaggio in conferenza stampa. Quest’oggi è arrivata la pronta risposta del tifo organizzato napoletano, che ha esposto uno striscione contro il proprio vecchio allenatore.

Non si ferma il botta e risposta tra Napoli e Spalletti: replica durissima dei tifosi

Dopo l’intervento di Antonio Conte, che aveva definito infelici le parole del collega riguardo la sua squadra, il caso Spalletti trova un nuovo elemento di discussione.

Nella giornata odierna, fuori dallo stadio Maradona è apparso uno striscione molto chiari da parte del gruppo organizzato “Anima Azzurra”. La scritta, che ha chiamato in causa proprio Luciano Spalletti, è abbastanza eloquente:

“Lucio, ex uomo. No AI“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Ancora un segno di spaccatura profondissima e probabilmente irreparabile tra il tifo organizzato partenopeo e il tecnico che appena due stagioni e mezzo fa alzava al cielo il Tricolore vinto alla guida del Napoli.