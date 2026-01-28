Napoli, Di Lorenzo non nasconde la delusione: “Volevamo vincere”, poi le parole sulle sue condizioni

Il Napoli perde in casa contro il Chelsea e saluta la Champions League. Il KO contro i londinesi condanna i partenopei all’eliminazione: nonostante una prova di carattere, soprattutto nella prima frazione di gioco, gli uomini di Conte non riescono a staccare un pass per la fase successiva. Nel post-gara il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato della prestazione e delle sue condizioni fisiche.

Di Lorenzo rammaricato: l’analisi del difensore azzurro

Al termine della gara tra Napoli e Chelsea, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Prime Video analizzando la sconfitta della sua squadra, nonostante una prestazione di cuore:

“I tifosi sono sempre con noi al di là del risultato. Stasera ci tenevamo a vincere, perché poteva significare playoff. Sicuramente non l’abbiamo persa stasera, nel percorso abbiamo lasciato troppi punti. Abbiamo provato a tenere ritmi alti e a pressare, purtroppo non ce l’abbiamo fatta”.

Il difensore ha fatto il punto sulla squadra, ancora falcidiata dai tanti infortuni:

“Infortuni? Proviamo a conviverci. Non è semplice giocare ogni 3 giorni sempre gli stessi, ma non deve essere un alibi. Speriamo che qualcuno possa rientrare al più presto. L’importante è riposo e alimentazione e curarsi per preparare le partite”.

I consigli di Vergara e il punto sulle condizioni fisiche: le parole di Di Lorenzo

Il capitano azzurro ha elogiato la prestazione di Vergara, autore del gol del vantaggio:

“Vergara? Sappiamo che è un ragazzo di qualità e tiene botta anche di fisico nonostante non sia grossissimo. Adesso ha questa opportunità per via degli infortuni, deve continuare a lavorare e deve tapparsi le orecchie. Stasera ha fatto una buona partita con un grande gol”.

Infine una rassicurazione sulle condizioni fisiche dopo il colpo subito, che ha fatto rabbrividire i tifosi:

“Infortunio? No, sto bene“.

Nulla di grave per il difensore dunque: una nota positiva per Conte in una serata complicata.