Mercato Napoli, le ultime su Alisson Santos: il club insiste per chiudere

Il mercato del Napoli ha visto come solo colpo in entrata Giovane, che si è già messo a disposizione di Antonio Conte. Qualcosa andrà ancora fatto da qui al termine di questa sessione invernale di mercato, ma molto dipenderà da quanto il club azzurro riuscirà ad intavolare trattative sostenibili anche in relazione al ‘saldo zero’ che bisognerà rispettare in questo mese di gennaio.

Mercato Napoli, si insiste per Alisson Santos

Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, il Napoli starebbe insistendo per Alisson Santos, giocatore dello Sporting Lisbona che avrebbe attirato anche l’attenzione di Giovanni Manna. Il Napoli ha già fatto un primo tentativo, respinto dai portoghesi, ma non sarebbe finita.

“Questo primo passo del club italiano prevedeva un prestito per il giocatore brasiliano. Una condizione che lo Sporting ha respinto inizialmente. Tuttavia, secondo alcune fonti, il Napoli non ha rinunciato all’acquisto e persisterà nei prossimi giorni”.

Alisson Santos, posizione del calciatore e le richieste dello Sporting

Il Napoli, dunque, insisterà per questo giocatore, anche perchè le intenzioni dello stesso Alisson Santos – si legge – sarebbero chiare e lo vedrebbero ben predisposto ad accettare l’avventura italiana.

Al tempo stesso, però, lo Sporting spara alto per lasciarlo partire: il riscatto legato al prestito (diritto o obbligo) si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerevole tenendo conto che si parla di un giocatore che avrebbe tutto da dimostrare una volta sbarcato all’ombra del Vesuvio.