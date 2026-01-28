Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Ultimo match della League Phase della Champions League 2025/26, ultima chance per il Napoli per rimanere ancora in gioco all’interno della maggiore competizione europea. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati al difficile test casalingo contro il Chelsea. I Blues, che hanno da poco cambiato allenatore, arrivano in Campania da ottava forza del torneo e vorranno confermare un posto che le consentirebbe di staccare un pass direttamente per gli ottavi. I partenopei dovranno invece fare di tutto per vincere, sperando poi di rientrare tra le prime 24 per qualificarsi ai playoff.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Chelsea: la decisione in difesa

In occasione della sfida cruciale che il Napoli vivrà contro il Chelsea, Antonio Conte ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo dal primo minuto allo stadio Diego Armando Maradona.

Tra i pali agirà Meret, supportato da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus. Spinazzola e Olivera saranno sulle fasce di centrocampo, mentre in mezzo agiranno McTominay e Lobotka.

Spazio ancora a Vergara dall’inizio, che insieme ad Elmas occuperà la porzione di campo immediatamente alle spalle della punta Hojlund. Queste le scelte ufficiali di mister Conte per Napoli-Chelsea.

NAPOLI (3-4-2-1): Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.