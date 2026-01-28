Conte carica: “Col Chelsea quasi una finale. Contro la Juve risultato bugiardo”. Poi la frase inaspettata sugli infortuni

A poche ore dalla sfida tra Napoli e Chelsea in Champions League, Antonio Conte ha parlato a Prime Video delle sue aspettative per la partita, definendola “una finale” per il passaggio ai playoff. Il tecnico ha anche commentato la sconfitta vittoria contro la Juventus, definendo il risultato “bugiardo” rispetto al gioco espresso in campo. Inoltre, Conte ha condiviso le sue opinioni sulla gestione degli infortuni e le difficoltà di squadra.
Napoli-Chelsea, una finale per il passaggio ai playoff
In vista della partita cruciale contro il Chelsea, Conte non ha nascosto l’importanza dell’incontro.
“Napoli-Chelsea come una finale? Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff.”
Il risultato bugiardo contro la Juventus
Riguardo alla recente partita contro la Juventus, Conte ha ammesso che il risultato finale di 3-0 non rispecchiava il reale andamento della partita.
“Non c’è stata una squadra che ci ha dominato. Anche nell’ultima partita, il risultato è stato largo e bugiardo.”
La gestione degli infortuni
Infine, Conte ha parlato dei numerosi infortuni che hanno colpito il suo club e come sta cercando di gestire la situazione.
“Un rito per fermare questi infortuni? Ci sono delle cose che puoi gestire dove comunque puoi intervenire, tra virgolette, altre no. Gli infortuni che abbiamo avuto sono tutti seri.”