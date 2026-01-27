Napoli, Conte spietato: altra bocciatura per l’azzurro!

Il Napoli si prepara alla gara cruciale di domani sera contro il Chelsea. Al termine dei 90 minuti da disputare sul prato verde del Maradona si saprà se gli azzurri potranno dare seguito al proprio cammino europeo o se dovranno dire addio alla Champions League per questa stagione: proprio in vista della partita contro i Blues, Antonio Conte starebbe valutando di lasciare nuovamente Sam Beukema in panchina.

Ancora una panchina per il calciatore del Napoli: Conte detta le gerarchie

La sfida contro il Chelsea richiederà il massimo dell’attenzione e dell’impegno al Napoli, che non vuole salutare anzitempo la competizione e vuole aggrapparsi alle speranze di una qualificazione ai playoff. In vista del match di domani sera, Antonio Conte starebbe riflettendo sulle scelte dal primo minuto che, stando a quanto appreso da Radio Kiss Kiss Napoli, non dovrebbero vedere Sam Beukema in campo dall’inizio.

Qualora l’indiscrezione dovesse effettivamente trovare conferme nelle decisioni di domani, si tratterebbe dell’ennesima panchina per l’ex Bologna, arrivato dai rossoblù su richiesta diretta del tecnico e mediante un investimento importante. Nelle ultime uscite, Beukema ha infatti trovato poco spazio, sebbene a volte il reparto non abbia avuto tutti i suoi membri a disposizione. La situazione, stando ancora a quanto detto da Radio Kiss Kiss Napoli, lascia un po’ stupito il calciatore, che non riporta problemi fisici e che si allena per farsi trovare pronto. La volontà dell’olandese è chiaramente quella di giocare e confida di poter trovare maggiore spazio in azzurro, alla corte dello stesso tecnico che tanto lo ha voluto in estate.