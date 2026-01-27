Napoli – Chelsea, McTominay infiamma l’ambiente: “Questione di vita o di morte!”

Manca sempre meno alla super sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, snodo fondamentale all’interno della stagione dei partenopei. Gli uomini di Antonio Conte dovranno mettere in campo una grandiosa prestazione, nella speranza che i verdetti provenienti dagli altri campi consentano di strappare un pass per i playoff. A 24 ore dal match del Maradona, Scott McTominay ha caricato la piazza richiamando alla massima attenzione nei confronti di una sfida decisiva.

McTominay va diretto: le dichiarazioni dello scozzese in vista del Chelsea

L’importanza della sfida contro i londinesi è chiara a tutti, ma Scott McTominay ha voluto ribadire ancora una volta il concetto. Nel corso di un’intervista rilasciata a TNT Sports, lo scozzese ha sottolineato il peso che i 90 minuti del Maradona avranno, anche dal punto di vista umorale:

“Vincere domani è la prima cosa di cui dobbiamo assicurarci per qualificarci al prossimo turno di Champions League. Per noi è questione di vita o di morte: dobbiamo essere sicuri di farcela e dare il nostro meglio. L’atmosfera nelle serate di Champions è speciale: nell’aria c’è grande energia“.

Lo scozzese ha in mente una sola cosa: trovare i tre punti e dare seguito al cammino della propria squadra all’interno della competizione.

La situazione in classifica: cosa serve al Napoli per passare il turno

Se la volontà di McTominay e compagni rimane quella di battere il Chelsea e rimanere ancora all’interno delle dinamiche della Champions League di questa stagione, tanto diranno i risultati maturati sugli altri campi.

Il Napoli si trova infatti in quella porzione di classifica ingolfata da un elevato numero di squadre ancora matematicamente in gioco per la qualificazione ai playoff. Gli azzurri sono attualmente al 25esimo posto, a quota 8 punti al pari di PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos e Copenhagen ma fuori dalle prime 24 per differenza reti. La classifica rimane comunque molto stretta e le sfide contemporanee sugli altri campi potranno aiutare Conte e i suoi ragazzi, ma tutto dipenderà principalmente dal risultato del Maradona.