Juve-Napoli, Conte accusa l’arbitro: “Non lo volete vedere”

Antonio Conte ha acceso le polemiche nel big match all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, finito 3-0 per i bianconeri: l’allenatore azzurro ha protestato con veemenza per un rigore non concesso su Hojlund, trattenuto da Bremer nel finale del primo tempo. L’episodio, raccolto da DAZN nell’ultima puntata di Bordocam, ha già diviso i social.

L’episodio che ha fatto infuriare Conte

Al 39’ del primo tempo, su cross dalla sinistra di Miguel Gutierrez, Hojlund anticipa Bremer in area: il difensore brasiliano lo circonda con un braccio attorno al collo, facendolo cadere. L’attaccante danese mostra poi i segni sul collo, ma l’arbitro Mariani lascia proseguire e il VAR non interviene.

Le parole ironiche del mister

Dopo l’episodio, Conte è esploso in panchina: prima ha invitato i giocatori a mettere la palla fuori per favorire il check, poi si è rivolto con ironia al direttore di gara urlando:

“Non lo vai nemmeno a vedere? Non vai eh?”

Il sorriso amaro con cui lancia le frecciatine a Mariani ha, ovviamente, già scatenato tifosi azzurri e bianconeri sui social. Il comportamento di Conte, ripreso dalle telecamere di DAZN per Bordocam, è divisivo ancora una volta. A prescindere dalle simpatie, però, va ribadito il concetto più importante: il rigore c’era.