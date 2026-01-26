Home ->

Contatto Hojlund-Bremer, l’ex arbitro Calvarese fa discutere: il commento sul mancato rigore

Contatto Hojlund-Bremer, parla Calvarese

Il match tra Juventus e Napoli è stato al centro di numerose discussioni, in particolare per il contatto avvenuto nell’area bianconera tra Hojlund e Bremer. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto sulla questione, confermando che la decisione di non assegnare il rigore fosse giusta. Secondo Calvarese, il contatto tra i due giocatori non ha avuto la forza e la determinazione necessarie per giustificare la sanzione del penalty.

Il doppio contatto nell’area

Durante il primo tempo della partita, un episodio ha suscitato molta discussione: il contatto tra Bremer e Hojlund. Calvarese ha spiegato che il primo intervento, in cui Bremer sembra toccare leggermente Hojlund, non è abbastanza significativo da determinare un rigore. Il danese, infatti, appare cadere troppo facilmente per considerare il contatto come un fallo da rigore.

Il secondo contatto, quello tra Kalulu e Vergara, risulta più complesso ma, anche in questo caso, l’arbitro Mariani ha scelto di non fischiare alcun fallo. La decisione è stata confermata dal VAR, a dimostrazione che non c’erano evidenti irregolarità. Calvarese ha ribadito che l’interpretazione dell’arbitro fosse corretta e che la dinamica del gioco non giustificasse una sanzione.

Altri episodi e la gestione della partita

Oltre a questo episodio, Calvarese ha analizzato anche altri momenti chiave del match, confermando la correttezza delle decisioni prese dall’arbitro Mariani. In particolare, il gol di David che ha sbloccato la partita è stato considerato regolare, con entrambi i controlli di petto, prima di Locatelli e poi di David, considerati validi. Anche le ammonizioni sono state giudicate giuste, in quanto sono arrivate per interruzioni di azioni promettenti. I giocatori coinvolti sono stati Juan Jesus (su Yildiz), Yildiz (su Vergara) e Vergara (su David).

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
