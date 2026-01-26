Clamoroso Napoli, Insigne può tornare davvero: “Avanza l’ipotesi. Valutazioni in corso”

Lorenzo Insigne potrebbe davvero tornare al Napoli, l’annuncio proveniente da Radio Kiss Kiss accende i tifosi partenopei. Un’ipotesi che ha iniziato a circolare nelle scorse settimane e che, in questo minuti, è tornata prepotentemente al centro dei rumors di mercato.

Il ritorno di Insigne al Napoli: una possibilità reale

La notizia del possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il club azzurro sta valutando seriamente la possibilità di riaccogliere il suo ex capitano.

“Avanza l’ipotesi di un ritorno di Insigne. Le valutazioni sono in corso“

Ha dichiarato la radio, alimentando la speranza dei tifosi. Insigne è svincolato, il legame con la città di Napoli è sempre stato forte, e un ritorno potrebbe rappresentare una mossa strategica per entrambe le parti.

Un ritorno che fa sognare i tifosi partenopei

Il ritorno di Insigne non sarebbe solo una questione di tecnica, ma anche di cuore. Il capitano del Napoli per anni, tra i simboli della rinascita, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. La sua presenza potrebbe rinvigorire la rosa in piena emergenza infortuni. Con la corsa Scudetto ormai quasi del tutto abbadonata, la possibilità di rivedere l’attaccante in azzurro non è più un’utopia.

A una settimana dalla fine del calciomercato, la trattativa potrebbe concretamente entrare nel vivo, riportando l’ex azzurro al Maradona, dopo il suo addio nel 2022 per vestire la maglia del Toronto.