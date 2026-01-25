Napoli, anche l’arbitraggio ci mette il suo: la sentenza di Marelli fa infuriare i tifosi

Il Napoli ha perso per 3-0 contro la Juventus al termine di una gara, comunque, abbastanza negativa. Ancora una volta, però, l’arbitraggio non è stato favorevole ai colori azzurri e lo conferma anche l’esperto arbitrale Luca Marelli a Dazn: la trattenuta di Bremer su Hojlund era da rigore.

Marelli conferma: negato un rigore al Napoli

L’episodio ha scatenato fin da subito le feroci proteste dei giocatori del Napoli. Sia Hojlund che Vergara cadono in area di rigore a seguito di vistose trattenute, ma è quella di Bremer sul danese a scatenare più dubbi. Anche Luca Marelli a fine gara conferma che questo fosse un episodio da penalty.

“Hojlund si lascia andare sulle gambe, ma è innegabile che Bremer lo cinturi e continui a trattenerlo anche in caduta. Per me questo è calcio di rigore. Non mi aspettavo l’intervento del VAR, siamo nei limiti, ma mi aspettavo che questo rigore venisse fischiato sul campo”.

Non c’è, quindi, un errore del VAR, che in genere non interviene in episodi simili, ma si tratta sicuramente di un episodio su cui l’arbitro di campo sarebbe potuto intervenire per fischiare il rigore.