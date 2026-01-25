Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte su Giovane. C’è un clamoroso ritorno

Antonio Conte ha scelto le formazioni ufficiali per Juventus-Napoli, big match che potrebbe dire moltissimo del cammino degli azzurri in questo campionato. Contro il suo passato, il tecnico leccese è chiamato a scelte obbligate, per via dei numerosissimi assenti.

Juventus-Napoli, Conte ha deciso: altre due assenze e un ritorno

Ancora due forfait confermati per la sfida di oggi, con Milinkovic-Savic e Mazzocchi che non saranno della partita. Fuori rosa Marianucci e Ambrosino, decisione che rende ancora più corta la panchina a disposizione di Conte, che ha perso anche Neres, prossimo all’operazione.

In campo, torna a sorpresa, Alex Meret tra i pali dopo mesi di assensa. Senza Rrahmani, sono Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus i tre di difesa. Sulla linea di centrocampo agiranno Gutierrez da una parte, Spinazzola dall’altra, con Lobotka e McTominay in mezzo. Vergara, ancora titolare, affiancherà Elmas, alle spalle di Hojlund. In panchina il neo arrivato Giovane.

Per l’altro grande ex, Luciano Spalletti, poche sorprese. Davanti a Di Gregorio, agiranno Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Locatelli e Thuram in impostazione, con Conceicao, McKennie e Yildiz dietro a David.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund.

A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte