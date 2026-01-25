Juventus-Napoli, Giovane già in panchina? Pochi dubbi in vista del big match

È di nuovo matchday per il Napoli, e che matchday. Alle 18.00 i ragazzi di Antonio Conte saranno ospiti all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Luciano Spalletti, in una sfida che è a tutti gli effetti il primo snodo cruciale della stagione azzurra. Una vittoria a Torino significherebbe tornare a -6 dall’Inter, tenendo ancora in vita i sogni Scudetto. In caso di sconfitta lo Scudetto sarebbe definitivamente fuori portata e bisognerebbe iniziarsi a guardare le spalle.

Come praticamente dall’inizio della stagione, i campioni d’Italia sono in piena emergenza sul fronte infortuni. Servirà tutto l’aiuto possibile ed è per questo che il nuovo acquisto Giovane, ufficializzato solo ieri, sarà già in panchina.

Napoli, Giovane pronto al debutto flash: sarà in panchina con la Juventus

Dopo aver definito le cessioni in prestito con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray e di Lorenzo Lucca al Nottingham Forrest, ieri il Napoli ha ufficializzato il suo primo acquisto di gennaio: Giovane dall’Hellas Verona. Un’opzione in più per Conte in attacco, che potrebbe rivelarsi fondamentale se il brasiliano dovesse tenere il livello mostrato al Verona.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo le visite mediche di ieri a Milano e l’annuncio del Napoli, il classe 2003 ha già raggiunto i suoi nuovi compagni a Torino. Contro la Juventus Giovane sarà già a disposizione e potrà subentrare nella ripresa.

Juventus-Napoli, Giovane può essere l’asso nella manica di Conte

Aspettarsi che Giovane possa lasciare già il segno contro la Juventus è molto difficile, ma non impossibile. Il brasiliano può essere davvero il jolly a sorpresa di Conte, che potrebbe puntare su di lui per mischiare le carte in tavola.