Operazione Neres, dal viaggio a Londra ai tempi di recupero: tutti i dettagli

David Neres ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio alla caviglia. Dopo una scelta di riposo e cure conservative, il calciatore ha optato per l’operazione, puntando a ridurre i tempi di recupero. Neres è partito in mattinata alla volta di Londra per essere operato, con l’obiettivo di tornare in campo nel minor tempo possibile.

Il viaggio a Londra per l’operazione

All’aeroporto di Capodichino, tanti tifosi si sono radunati per salutare il calciatore che partiva alla volta di Londra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Neres ha scelto il Wellington Hospital, struttura rinomata per interventi di questo tipo, in passato utilizzata anche da altri calciatori. Il centro medico ha una lunga esperienza nel trattare atleti e garantisce al calciatore il miglior supporto per affrontare il recupero nel modo più efficace.

“Il Napoli stimava almeno due mesi di stop per Neres, ma l’intervento chirurgico punta a ridurre questi tempi”

La decisione dell’intervento

Nel corso delle ultime settimane, Neres aveva valutato tutte le opzioni, comprese soluzioni conservative, ma alla fine ha deciso di affrontare il problema alla radice con l’operazione. Questo intervento gli darà la possibilità di tornare più velocemente in campo, evitando rischi che avrebbero potuto compromettere ulteriormente la stagione. I tifosi del Napoli hanno sostenuto la sua scelta, consapevoli che questa decisione, sebbene difficile, è quella giusta per il lungo termine.

Tempi di recupero e ritorno in campo

Secondo quanto dichiarato da fonti vicine al club, il periodo di recupero di Neres potrebbe durare circa due mesi, con l’auspicio di rivederlo in campo nel mese di marzo. La sua assenza è un duro colpo per la squadra, che dovrà fare a meno di un elemento di qualità nelle prossime partite. Tuttavia, il calciatore è determinato a riprendersi rapidamente, motivato a contribuire alla corsa del Napoli verso la vetta.