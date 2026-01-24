Home ->

Visite mediche per Giovane, ci sarà contro la Juve? Cosa dice il regolamento

Visite mediche per Giovane.

Il Napoli è in emergenza per la sfida di domani contro la Juventus. Antonio Conte dovrà fare i conti con le assenze per infortunio e con i giocatori ceduti. Senza Lucca e Lang, le alternative in attacco sono davvero poche. Per questo, il tecnico azzurro spera di avere a disposizione anche Giovane. Il brasiliano è arrivato a Milano per le visite mediche.

Juve-Napoli, Giovane può essere convocato

L’oramai ex attaccante del Verona è arrivato nel capoluogo lombardo in mattinata, per svolgere le visite mediche nella clinica La Madonnina. Subito dopo, il giocatore potrà firmare il contratto, che andrebbe depositato entro le 23.59 di oggi. In quel caso, Giovane potrebbe essere convocato per il big match di domani contro i bianconeri.

Corsa contro il tempo per Giovane.
Giovane convocato per la trasferta a Torino? il Napoli ci prova.

Quante assenze per Conte: le scelte in attacco

Le scelte di Antonio Conte per la gara di domani sono più o meno obbligate, specie davanti. Hojlund partirà titolare con Elmas e Vergara alle sue spalle. Lukaku sta meglio, ma può essere solo una carta da giocare a gara in corso. Nel caso in cui dovesse essere depositato il contratto in giornata, però, il tecnico salentino potrebbe pensare anche a Giovane. Il brasiliano sarebbe pronto anche dal primo minuto, ma probabilmente entrerà nella ripresa.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
