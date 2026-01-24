Visite mediche per Giovane, ci sarà contro la Juve? Cosa dice il regolamento

Il Napoli è in emergenza per la sfida di domani contro la Juventus. Antonio Conte dovrà fare i conti con le assenze per infortunio e con i giocatori ceduti. Senza Lucca e Lang, le alternative in attacco sono davvero poche. Per questo, il tecnico azzurro spera di avere a disposizione anche Giovane. Il brasiliano è arrivato a Milano per le visite mediche.

Juve-Napoli, Giovane può essere convocato

L’oramai ex attaccante del Verona è arrivato nel capoluogo lombardo in mattinata, per svolgere le visite mediche nella clinica La Madonnina. Subito dopo, il giocatore potrà firmare il contratto, che andrebbe depositato entro le 23.59 di oggi. In quel caso, Giovane potrebbe essere convocato per il big match di domani contro i bianconeri.

Quante assenze per Conte: le scelte in attacco

Le scelte di Antonio Conte per la gara di domani sono più o meno obbligate, specie davanti. Hojlund partirà titolare con Elmas e Vergara alle sue spalle. Lukaku sta meglio, ma può essere solo una carta da giocare a gara in corso. Nel caso in cui dovesse essere depositato il contratto in giornata, però, il tecnico salentino potrebbe pensare anche a Giovane. Il brasiliano sarebbe pronto anche dal primo minuto, ma probabilmente entrerà nella ripresa.