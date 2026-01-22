Napoli, la mossa di Conte per aiutare Lukaku: coinvolge tutta la squadra

Il pesante pari di Champions contro il Copenaghen fa ancora male, ma è tempo ora di lasciarsi alle spalle la trasferta danese e di pensare solo all’altra delicata trasferta di questa settimana. Domenica ci sarà la Juventus sul cammino azzurro e i dubbi di formazioni sono pochi, con una formazione ormai fissa da settimane. Anche se qualcosa si sta muovendo, soprattutto con Romelu Lukaku, ritornato in panchina contro il Copenaghen, e pronto a tornare in campo in amichevole. Il tutto voluto dal suo allenatore, Antonio Conte.

Lukaku riassapora il campo: amichevole organizzata da Conte per lui

Non vede il campo dallo scorso 14 agosto, da quell’infortunio in amichevole contro l’Olympiacos durante il ritiro estivo. Un’assenza che ha pesato, ma non del tutto, grazie all’ottimo lavoro fatto da Hojlund. Il belga ha comunque contribuito con la sua presenza in panchina durante la Supercoppa Italiana vinta, ma è tempo ora di riprendersi spazio anche in campo.

Infatti, proprio a tal motivo, e come riportato da Sky Sport, Antonio Conte ha organizzato a Castel Volturno un allenamento congiunto con il Savoia, pianificato principalmente per Big Rom. L’obiettivo è quello di aumentare gradualmente i minuti nelle gambe, per mettersi a disposizione della squadra anche per pochi spezzoni di gara.

Il belga ci sarà contro la Juve?

La domanda che ora molti si staranno ponendo è se Romelu Lukaku scenderà in campo contro la Juventus domenica pomeriggio. Vederlo dal primo minuto è praticamente impossibile, visto che non ha ancora messo piede sul terreno di gioco in campionato.

Ma le possibilità di vederlo a gara in corsa aumentano di giorno in giorno. Conte naturalmente preferirebbe schierarlo in una partita e in un contesto diverso, ma in caso di emergenza potrà contare anche sul suo numero 9, magari al fianco dell’attaccante danese, aumentando il peso offensivo azzurro, ancora a secco in questo inizio 2026.